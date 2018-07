Sell: Das nun auch wieder nicht. Die Altersarmut nimmt zu. Ihr Ausmaß ist jedoch abhängig von der verwendeten Definition von Altersarmut. Wenn man nur diejenigen dazu zählt, die Grundsicherung im Alter beziehen, sind es "nur" 3,2 Prozent der über 65-Jährigen. Nach der international gängigen Definition von Armut hingegen ist arm, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens des Landes hat. Wenn man diese Definition von Altersarmut zugrunde legt – und das sollte man, erkennt man bedenkliche Entwicklungen: Es sind jetzt schon über 15 Prozent der über 65-Jährigen. Die Zunahme ist in den vergangenen Jahren weit überdurchschnittlich gewesen. Und das ist erst der Anfang! In der bestehenden Rentenformel sind Geringverdiener und Teilzeitarbeiter nicht vorgesehen. Wenn man nur den gesetzlichen Mindestlohn verdient, wird man als Rentner arm sein. Und wenn Frauen in Teilzeit arbeiten, dann kann deren Stundenlohn gar nicht so hoch sein, dass sie am Ende eine ordentliche Rente rausbekommen würden. Generell gilt: Altersarmut hat ein weibliches Gesicht. Die Probleme fangen oft dann an, wenn Frauen ihren Partner verlieren. Das Problem der Armut im Alter wird sich alles in allem noch erheblich verschärfen.