Ende Oktober findet in Saudi-Arabien ein Wirtschaftsgipfel statt. Das Land will Investoren werben, um seine Abhängigkeit vom Erdöl zu reduzieren. Nach dem Verschwinden Khashoggis haben immer mehr führende Vertreter der westlichen Wirtschaft ihre Teilnahme an der Konferenz abgesagt - darunter die Chefs der Großbanken HSBC, Standard Chartered und Credit Suisse. Am Dienstag verschob IWF-Chefin Christine Lagarde ihre Reise nach Saudi-Arabien auf unbestimmte Zeit ohne Angabe von Gründen.