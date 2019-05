Wenn einem bewusst ist, was man unterm Strich hat, ist es häufig viel attraktiver, im Osten zu arbeiten und zu wohnen. Christian Hirte

Hirte: Am Starnberger See leben ein paar Superreiche die die Statistik nach oben treiben. Wenn demnächst Helene Fischer in diesen Landkreis zieht, steigt das Jahreseinkommen des gesamten Landkreises nochmals um etwa 1.000 Euro. Der normale Angestellte, die Verkäuferin, derjenige mit einem ganz normalen Job ist aber nicht mehr in der Lage dort zu wohnen, weil alles unbezahlbar ist. Das beklagt übrigens sogar der dortige Landrat. Ich glaube, man kann sehr gut vermitteln, dass es mit einem doppelt so hohen Einkommen in München überhaupt nicht besser ist, wenn gleichzeitig die Mieten das Dreifache kosten. Und dann gibt es im Osten flächendeckend eine gute Kinderbetreuung. Wenn einem bewusst ist, was man unterm Strich hat, ist es häufig viel attraktiver, im Osten zu arbeiten und zu wohnen.