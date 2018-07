In einigen Stunden ist ihnen das beizubringen. Frank Ostheimer

Ostheimer: Beim sogenannten Schnuppertauchen mit Anfängern, bringen wir beim VDST den Leuten in wenigen Minuten bei, was Druckausgleich ist und wie die Atmung aus dem Atemregler einer Atemgasflasche funktioniert. Und wir führen sie auch an der Hand in ein bis zwei Metern Tiefe unter Wasser an der Hand. Das ist eine bewährte Praxis und geht recht schnell. Natürlich ist die Situation in der Höhle eine ganz andere Kategorie. Das ist mit einem Hallenbad mit klarer Sicht und ruhigem Wasser, in dem jeder sofort auftauchen kann, nicht zu vergleichen. Dennoch: In einigen Stunden ist ihnen das beizubringen. Da kann man den Jugendlichen einige ganz wenige aber ganz wichtige Regeln an die Hand geben, die verstehen und die sie dann auch einhalten, weil sie ja aus der Höhle herauskommen wollen.