Pehe: Präsident Zeman versucht die Migration zum zentralen Thema zu machen, Drahoš hält entgegen, dass das Thema in Europa nicht mehr so zentral sei, dass die Migrationswelle schon abgenommen habe. Ich denke, dass in der tschechischen Gesellschaft immer noch eine relativ große Angst von der Migration herrscht. Also wird sie sicher ein Thema bleiben. Aber Drahoš versucht diese Diskussion so zu spielen, dass er nicht in die selbe Falle gerät wie Karel Schwarzenberg im Jahre 2013. Der ließ sich damals von Miloš Zeman in eine Diskussion über die Sudetendeutschen hineinziehen und verlor daraufhin die Wahl.