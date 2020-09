Ølberg: Da sprechen Sie gleich mehrere Dinge an, die uns enorm wichtig sind: Wir wollen uns weder was Ort, Publikum oder Kunstarten angeht, allzu sehr beschränken. Unser Gastlandauftritt findet nicht nur auf dem Frankfurter Messegelände statt, wohin vor allem Fachbesucher kommen, sondern in der ganzen Stadt, ja, sogar in ganz Deutschland. Damit richten wir uns auch an jene, die nicht in der Buchbranche arbeiten, sondern ganz privat lesen und an Kultur und einem anderen Land interessiert sind.