Ahmad: Das war der schwerste Punkt bei meiner Flucht. Ich hatte jetzt alles zusammen, mein Plan funktionierte gut und dann kam am Ende die Entscheidung, meine Familie verlassen zu müssen. Es war sehr schwer, sie zu verlassen. Arabische Frauen bleiben nämlich immer bei der Familie - und wir haben dieses Denken, dass unser Leben nicht ohne unsere Familie funktioniert.



Ein weiterer, schwerer Punkt war auch mein Vater. Er war immer sehr lieb und nett zu mir. Er hat mir immer geholfen. Über die Beziehung zu meinem Vater habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Die letzten Tage in Saudi-Arabien wollte ich ihn in den Arm nehmen und ihm "Tschüss" sagen.