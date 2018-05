Reichart: Kim Jong Un hat selbst erklärt, dass Nordkorea inzwischen nicht nur über Atomsprengköpfe, sondern auch über die nötigen Trägersysteme, also Raketen, verfügt. Das haben viele ihm nicht so recht glauben wollen. Aber die Auswertungen der Raketen- und Atomtests zeigen, dass Nordkorea mindestens in der Lage ist, Südkorea und Japan mit Atomwaffen zu bedrohen. Das heißt, dass er wenigstens im Moment dieses Atomtestgelände vielleicht gar nicht braucht. Seine Bereitschaft zu Gesprächen kommt möglicherweise sogar aus einer Position der militärischen Stärke - dass er also nach all den Tests und Drohungen im vergangenen Jahr sich nun in einer Position gefühlt hat, in der er sich an den Verhandlungstisch setzen wollte.