Röhrborn: Es geht nicht nur darum, reine digitale Fertigkeiten zu vermitteln, sondern es geht auch darum, als Mitarbeiter bereit zu sein, sich auf Veränderungen einzulassen. Aber auch mit Komplexität, Unsicherheit und Risiken richtig umgehen zu lernen. Darüber hinaus wird Kommunikationsfähigkeit immer wichtiger, da verstärkt zusammengearbeitet wird. Deshalb ist es auch so wichtig, Mitarbeitern nicht nur bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten einmal zu vermitteln. Das Ziel ist, sie fit zu machen, dass sie kontinuierlich lernen und mit der Entwicklung Schritt halten.



heute.de: Es ist aber auch immer eine Frage des Geldes



Röhrborn: Das ist eines der meist genannten Argumente gegen Weiterbildung: Das ist alles zu teuer, das dauert zu lang, ich brauche meine Mitarbeiter im Tagesgeschäft. Eines ist klar, die Veränderung im Zeitalter Digitalisierung muss man mitmachen. Wer nicht digitalisiert, der verliert. Darauf müssen wir uns einstellen. Gerade in Zeiten, in denen es schlechter wird, muss antizyklisch in den nächsten Aufschwung investiert werden. Denn nur diejenigen, die künftig in der Lage sind, mit digitalen Prozessen zu arbeiten, werden die notwendige Produktivität und Stärke haben, im internationalen Wettbewerb zu überleben.