heute.de: Was hat Sie besonders getroffen?



Jahn: Nachzulesen, wie die Stasi versucht hat, mich als Mensch und zusätzlich meine Familie zu beschädigen. Mich erschüttert, dass die Stasi in West-Berlin frei ein- und ausgehen konnte. Sie war sogar bei mir zu Hause, ich habe Skizzen meiner Wohnung in Berlin-Kreuzberg in den Akten gefunden. Sie haben sogar den Schulweg meiner achtjährigen Tochter überwacht und aufgezeichnet.



heute.de: Knapp 50.000 Anträge pro Jahr, das klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Welche Schattenseiten hat Ihre Behörde?



Jahn: Wir haben uns in den letzten 30 Jahren sehr stark auf die Aufarbeitung des Wirkens der Stasi in der SED-Diktatur konzentriert. Die grundlegende Aufarbeitung der DDR-Gesellschaft kam bislang zu kurz. Dabei geht es um Fragen nach der individuellen Verantwortung. Wie verhalte ich mich in einer Diktatur? Passe ich mich an? Leiste ich Widerstand? Habe ich eine Mitverantwortung für das Unrechtssystem - durch mein Nichtstun, durch mein Schweigen? Bei solchen Fragen stehen wir erst am Anfang.