Lobo: Natürlich konnte man das in der Form nicht vorhersehen. Aber das, was als Hintergrund betrachtet werden muss, ist, dass Facebook sein Modell geändert hat in den letzten Jahren. 2014 war es absolut legal und legitim diese Daten rauszuziehen aus Facebook. Facebook hatte damals eine andere Strategie. Die haben sie dann geändert, weil sie auch die eigene Geschäftsstrategie geändert haben. Aber die Daten waren in der Welt und trotzdem halte ich diesen Skandal um Cambridge Analytica für etwas übertrieben. Das allerdings ändert nichts daran, dass Facebook in der Verantwortung ist. Und die haben sie bisher fast nicht wahrgenommen.