...Professor an der Glasgow Caledonian University in Schottland und Direktor des Moffat Centre for Travel and Tourism Development. Als Experte für die Reise- und Tourismusbranche hat er mehrere Bücher und Fachartikel veröffentlicht. Er berät außerdem verschiedene Touristenorganisationen wie die National Tourism Organisation, VisitScotland oder Historic Scotland.

Bildquelle: privat