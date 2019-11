Wir haben de facto und demokratisch legitimiert die eroberte Macht ganz schnell an die Bonner Regierung überantwortet, was von der Wirkung her einer Kolonisation des Ostens gleichkam, eine vergleichsweise sehr komfortable Kolonisierung, aber eben doch eine Kolonisierung. Man muss sich nur die Besitzverhältnisse im Osten und die Besetzung der Führungsetagen ansehen. Und daran kranken wir heute noch, denn es hat sich kaum etwas daran geändert.