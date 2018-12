Seehofer: Es war die Sache wert, denn es ging ja darum durchzusetzen, dass an der Grenze Menschen zurückgewiesen werden können, die ein Einreiseverbot haben, oder die in einem anderen EU-Land schon einen Asylantrag gestellt hatten. In der Sache war es absolut richtig. Wir haben auch viel erreicht auf diesem Feld, aber es war die Stilfrage, der Ton. Es müssten zwei Schwesterparteien aus meiner Sicht nicht in getrennten Fraktionssitzungen tagen, aber es ist passiert. Es ist auch so ein Punkt, wo man sich vornehmen sollte, es nicht zu wiederholen.