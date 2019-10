Ingo Leven: Beides trifft zu. Die jungen Menschen sind auf der einen Seite sehr optimistisch, was ihre Zukunft betrifft. Gleichzeitig betonen sie aber, dass sie nur dann vor einer guten Zukunft stehen, wenn die Älteren, die in Verantwortung stehen, bereits heute in ihrem Handeln die Anliegen der nachfolgenden Generationen berücksichtigen. Denn die Sorgen haben sich verschoben. An die Stelle der Angst vor Arbeitslosigkeit und steigender Armut ist die Angst vor den Folgen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung getreten.