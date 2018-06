... ist ein ehemaliger Diplomat Er wurde am 9. März 1948 in Chadera (Israel) geboren. Im Januar 2001 berief ihn der damalige israelische Ministerpräsident Ariel Scharon zum Botschafter Israels in Deutschland. Stein löste Avi Primor ab. Im September 2007 endete seine Amtszeit.



Stein ist zur Zeit "Senior Fellow" am Institut für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv (INSS). Darüber hinaus ist er Berater und Autor mit den Schwerpunkten Außen- und Sicherheitspolitik.