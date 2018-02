Lange: Viele Forschungsergebnisse deuten unmissverständlich darauf hin, dass für Kinder die Bewegung der Schlüssel zum Verstehen der Welt ist. Viele, auch noch weithin unbekannte Unternehmen, leisten in diesem Feld Hervorragendes - deshalb wollen wir sie fördern. Durch das Siegel kommen wir in guten Kontakt mit engagierten Herstellern, die in der pädagogischen Qualität ihrer Produkte einen Markenkern sehen. Wir tauschen Wissen aus, gehen Kooperationen ein und lernen voneinander. Das ist sowohl für mich als auch für meine Doktoranden und Studierenden enorm interessant.