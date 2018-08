Ein Meilenstein in der Erinnerung an Stauffenberg und seine Mitstreiter ist eine Rede von Bundespräsident Theodor Heuß, die er am 20. Juli 1954 gehalten hat – zehn Jahre nach dem gescheiterten Hitler-Attentat. Der zentrale Satz in Heuß’ Rede lautete: "… hier wurde in einer Zeit, da die Ehrlosigkeit und der kleine, feige und brutale Machtsinn den deutschen Namen besudelt und verschmiert hatten, der reine Wille sichtbar, im Wissen um die Gefährdung des eigenen Lebens den Staat der mörderischen Bosheit zu entreißen und, wenn es erreichbar, das Vaterland vor der Vernichtung zu retten."