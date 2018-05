Meister: Grundsätzlich haben wir immer noch viel mehr übereinstimmende Interessen mit den USA. Wir sind auch ökonomisch und sicherheitspolitisch viel enger mit den USA verbunden als mit China oder Russland. Wir sind gemeinsam in der NATO und in vielen anderen internationalen Institutionen, aber: Genau diese Verbindung schwächt Donald Trump im Moment mit seinen Entscheidungen. Die Infragestellung des Internationalen Wirtschaftsfonds (IWF) oder auch der NATO, und auch der schrittweise Rückzug aus Europa in manchen Bereichen. Er legt quasi die Axt an an dieses Fundament.



Uns verbindet aber immer noch unser liberales, offenes Gesellschaftssystem. Da sind wir den USA viel näher als autoritären Staaten wie China und Russland. Die erscheinen zwar im Moment mit ihren Führungskräften verlässlicher, aber wenn Sie sich die genaue Politik dieser Länder anschauen, dann wird China mehr und mehr zu einem Konkurrenten für Deutschland in allen Bereichen, und Russland destabilisiert die europäische Sicherheitsordnung und führt Krieg in der Ostukraine.



Um auf die Umfrage zurückzukommen: So ein Gefühl der Menschen ist immer auch irgendwie real, aber wenn Sie sich die Fakten anschauen, dann verbindet uns im Moment noch sehr viel mehr mit den USA, und da ist in vielerlei Hinsicht auch mehr Verlässlichkeit da, aber Trump schwächt genau das im Moment und stellt es auch in Frage. Spannend wird, wohin sich dieser Trend weiterentwickeln wird.