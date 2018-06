Steinberg: Für einige Tage schien ein Ende des Krieges in Sicht zu sein, weil Huthi-Rebellen und Saleh-Truppen sich in Sanaa seit letzter Woche bekämpfen. Dies hätte zu einem Ende dieses Bündnisses und dies im Idealfall wiederum zu einer Verhandlungslösung zwischen Saleh, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten führen können. Wie der mögliche Tod Salehs sich auswirkt, wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Ich glaube aber, dass die Huthis alleine zu schwach sind, um sich in Sanaa zu behaupten. Sie haben ihre Hochburgen weiter im Norden des Landes. Um einen fortgesetzten innerjemenitischen Konflikt zu vermeiden, wäre es wichtig, auch die Huthis in eine Regelung einzubeziehen.