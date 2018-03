Flassbeck: Jedes Land kann machen, was es will – aber nicht, wenn es in einer Währungsunion ist, in der es keine Wechselkurse mehr gibt, die man ändern könnte. Deutschland verschafft sich im globalen Handel ja nicht allein durch die Qualität seiner Produkte Vorteile gegenüber seinen EU-Partnern, den USA und anderen Ländern. In den vergangenen 15 Jahren sind die Löhne in Deutschland weit hinter der Produktivität zurückgeblieben. Wir erreichen die Vorteile gegenüber anderen Volkswirtschaften durch Lohndumping.