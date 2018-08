… studierte von 2003 bis 2009 Physik in Bonn, Potsdam sowie an der University of California in San Diego und am Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, USA.



2009 promovierte er in Theoretischer Physik (summa cum laude) am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V. (PIK) bei Prof. Jürgen Kurths.



Seit 2013 ist Jonathan Donges Projektleiter des PIK-Projektes "Co-evolutionäre Pfade im Erdsystem" (COPAN: "Coevolutionary Pathways in the Earth system").

Bildquelle: privat