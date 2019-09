Reß: Ziel ist es unter anderem, eine Erklärung, zu erarbeiten, welche dann beim "Climate Action Summit" der UN am 23. September vorgetragen und in die Lösungsfindung miteinbezogen wird. Dafür arbeiten wir bis zum 21. September an einem Entwurf. Dieser ist ab dann für die Bearbeitung geschlossen, und das "Reviewing" beginnt. Dabei wird die Erklärung von Vertretern der einzelnen Gruppen überprüft und fertiggestellt. Am 21. September findet daneben auch der eigentliche "Youth Summit" statt, an dem wir uns treffen, austauschen und gemeinsam an konkreten Lösungen arbeiten.



Daneben finden noch themen-spezifische Meetings statt, wobei in Gruppen gearbeitet wird. Ich werde zum Beispiel im Bereich "nature-based solutions" aktiv sein, also "naturbasierten Lösungen". Dabei geht es darum, die natürlichen Vorteile der Natur zu nutzen, um Herausforderungen oder Probleme zu lösen. Das kann zum Beispiel sein, die Regenwälder und natürlichen Waldflächen zu erhalten, um durch deren CO2-Speicher-Fähigkeit die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zu reduzieren. In der Erklärung wird derzeit zum Beispiel gefordert, dass bis 2030 etwa 30 Prozent der Lösungen für den Klimawandel aus naturbasierten Lösungen bestehen sollten. Derzeit sind diese leider noch sehr schwach in den Klimazielen vertreten, haben aber ein Riesenpotenzial.