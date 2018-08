Thimm: So sieht es derzeit aus. Weil er ihn direkter berührt und weil er impliziert, dass Trump selbst gegen Gesetze verstoßen hat.



Das Ganze hat aber verschiedene Dimensionen. Interessant ist, dass der Fall Cohen von dem Sonderermittler Robert Mueller an die New Yorker Staatsanwaltschaft übergeben wurde. Wohingegen der Fall Manafort immer noch von Robert Mueller selbst und seinem Team bearbeitet wird. Und es kann durchaus sein, dass sich Mueller von Manafort noch weitere Informationen zu der Untersuchung in der Russland-Affäre erhofft. Aber das ist spekulativ. Es ist nicht klar, was Manafort weiß und wie die Strategie von Mueller aussieht. Insofern ist nicht klar, was da auf Trump noch zukommen könnte. Deshalb ist der Fall Cohen unmittelbar gefährlicher.



Man muss dazu sagen: Cohen war seit langer Zeit Trumps Anwalt. Und es ist bei Trump davon auszugehen, dass es noch mehr krumme Geschäfte in seiner Vergangenheit geben könnte: Finanzgeschäfte aller Art, Steuerprobleme, Zahlungsunfähigkeiten gegenüber Banken. Cohen könnte da Dinge wissen, die Trump zusätzliche Schwierigkeiten bereiten könnten.



Die Beziehung von Manafort zu Trump bestand nicht so lange. Aber hier steht erstens die Frage im Raum, ob sich das Wahlkampfteam von Trump in irgendeiner Form mit Russland koordiniert haben könnte, die Wahl zu beeinflussen. Und zweitens, ob Trump versucht hat, die Justiz zu behindern. In diesen Punkten könnte auch Manafort noch wichtig werden.