Ruttig: Das führende Duo bei den Wahlen sind dieselben Kandidaten, die das Land schon eher schlecht als recht die letzten fünf Jahre geführt haben. Wie in Afghanistan Politik gemacht wird, hat sich nicht verändert. Die Gesellschaft ist immer noch bis an die Zähne bewaffnet. Und die Akteure mit den meisten Kalaschnikows haben immer noch am meisten zu sagen. So hat sich kein unbewaffnetes, demokratisches Kandidatenfeld bilden können. Auch die vielen gut ausgebildeten jungen Leute aus dem Ausland ordnen sich mehr in die gegebenen Strukturen und Handlungsmuster ein, anstatt wirklich etwas zu verändern. Da kann man schon sehr skeptisch werden.