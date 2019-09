Thorsten Stahl: Kurz nach dem Unfall hat man begonnen, die Reaktoren zu kühlen, indem man Wasser von außen einbringt. In den Reaktoren wird dieses Wasser kontaminiert mit radioaktiven Stoffen wie Caesium, Strontium und Tritium. Durch den Unfall, die Kernschmelze, ist das Gebäude aber nicht mehr komplett dicht und so kann von außen Grundwasser reinfließen. Also steigt die Menge an kontaminiertem Wasser. Man pumpt das Wasser dann wieder ab und unterzieht es verschiedenen Reinigungsschritten. Ein Großteil der radioaktiven Stoffe wird entfernt, bis auf Tritium. Und genau um dieses Wasser geht es, das dort in riesigen Mengen auf dem Gelände gelagert wird.