Ich denke, eigentlich ist das sogar positiv. Denn es zeigt, dass sie mich ernst nehmen und ich Einfluss habe. Nur deshalb behandeln sie mich so. Trotzdem, die Umstände sind schwierig. Aber das geht ja nicht nur mir so. Das geht vielen so. Ich will es so sagen: Die Beschränkungen und Sanktionen gegen mich, sie motivieren mich sogar, denn sie zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin.