Braml: Trump steht in der US-Tradition "Wer zahlt, schafft an". Dieses Motto wird jetzt noch intensiver durchgesetzt. Trump will eine Reform-Revolution der UN. Ich sehe ein Muster, dass die USA endgültig umschwenken zu einer Realpolitik, in der die eigenen geostrategischen Interessen mit aller Härte und militärischer Dominanz durchgesetzt werden. Wir leben jetzt wieder in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Das ist so, auch wenn uns in Deutschland das nicht gefallen mag.