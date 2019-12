heute.de: Genau darüber wird ja auch hier in Madrid wieder verhandelt, im englischen "Loss and Damage" genannt, geredet wird also über Verlust und Schäden und wie die ärmsten Länder am besten unterstützt werden können ...?



Sopoaga: … also muss doch endlich der Warschauer Aktionsplan über "Loss and Damage" umgesetzt werden. Immerhin ist das ja im Artikel 8 des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 festgehalten. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Teil in Paris mit verhandelt habe, mitten in der Nacht, für zwei Morgen und zwei Nächte, zusammen mit dem damaligen US-Außenminister John Kerry. Wir haben uns damals auf eine Textfassung geeinigt, die Verlust und Schäden behandelt. Dafür danke ich John Kerry sehr.