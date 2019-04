Beckmann: Das ist damit zu erklären, dass natürlich in der Gesellschaft der Wunsch da ist, dass Menschen mit und ohne Handicap zusammenleben. Das bedeutet eben, dass alle Kinder in der Schule gemeinsam am Unterricht teilnehmen und zusammen von der Kita in die Grundschule kommen. Die Menschen wissen aber auch, dass die Bedingungen, die in den Schulen bestehen, nicht ausreichen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Daraus entsteht dann eine Skepsis. Und diese Skepsis verursacht die Diskrepanz zwischen dem Wunsch auf der einen Seite und der Wahrnehmung der Realität und der Möglichkeiten auf der anderen.