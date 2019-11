Es gibt einen Effekt in der Psychologie, der dabei eine Rolle spielt, den nennt man "moral licensing", also moralische Lizensierung. Wir haben eine Art moralisches Konto und wenn das gefüllt ist, kann ich auch mal etwas machen, was moralisch nicht so toll ist. Und wenn ich moralisch über die Stränge geschlagen habe, kann ich das durch andere Verhaltensweisen kompensieren. Ein schönes Beispiel ist der Satz: "Ich bin jetzt seit zehn Jahren Veganer, da kann ich doch mal nach Hawaii fliegen". Das ist dieses Aufwiegen. Das ist ein Prozess, den man vielleicht gar nicht verhindern kann. Aber er geht von einer ganz falschen Prämisse aus. Er geht davon aus, dass wir überhaupt etwas ausgleichen können. Können wir aber nicht, wenn wir dauerhaft auf dem Planeten leben wollen. Da müssen wir nur noch runter gehen, mit den CO2-Emissionen. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der ein Flug notwendig sein kann. Dann würde ich natürlich dafür plädieren, zu kompensieren. Trotzdem ist es letztendlich eine Milchmädchenrechnung.