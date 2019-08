Rudaba Badakhshi: Sie richtet sich vor allem an jene, auf die Populisten mit ihrem nationalistischen, völkischen Gedankengut den Fokus richten und versuchen, soziale Fragen in unserem Staat mit globalen Entwicklungen wie Flucht und Migration in einen Topf zu werfen, um bestimmte Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzubringen und die Spaltung in der Gesellschaft zu erreichen. Deshalb bieten wir unter anderem zusammen mit der Konzert- und Markplatztour #WannWennNichtJetzt in ganz Sachsen, aber auch in Brandenburg und Thüringen eine Reihe von Dialogformaten, in denen Fragen und Sorgen auf Augenhöhe miteinander besprochen werden können.