... ist ein amerikanischer TV-Journalist und Buchautor, der für mehr als 22 Jahre auch die "Nightly News" des US-Fernsehsenders NBC geleitet und moderiert hat (1982–2004). Der heute 79-Jährige war am 9. November 1989 der erste englisch-sprachige Fernsehreporter, der live aus Berlin vom Fall der Mauer berichtete. Nach der legendären Pressekonferenz des Politbürosprechers Günter Schabowski bestätigte dieser im Interview mit Tom Brokaw, dass die Reisefreiheit für DDR-Bürger "unverzüglich" in Kraft trete.



Es war nicht der erste historische Moment, den Tom Brokaw begleiten konnte. 1974 war er während der Watergate-Affäre NBC-Korrespondent im Weißen Haus. Seine Erlebnisse damals beschreibt er in seinem neuen Buch "The Fall of Richard Nixon" und zieht Parallelen zum Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump.

Bildquelle: ZDF