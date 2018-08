Vegas Tenold: Schon vor Charlottesville waren die Gruppen gespalten, es gab interne Machtkämpfe und wenig Einheit. Heute sind aus den Spalten riesige Klüfte geworden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Charlottesville war wie ein Coming Out für viele dieser Leute. Sie zeigten sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Und plötzlich waren ihre Gesichter überall im Internet verbreitet, sie wurden identifiziert und verklagt. Und vor allem ist eine Person ums Leben gekommen, was massive Aufmerksamkeit und Überprüfung zur Folge hatte. Für eine ganz neue Bewegung war das ein bisschen viel, also fingen die Anführer der verschiedenen Gruppen an, sich zu streiten, wie man mit dieser Aufmerksamkeit umgehen soll. Manche nannten den Tod von Heather Heyer eine Tragödie, andere sagten, sie war ein Feind, und wer ihren Tod eine Tragödie nennt, ist ein Verräter. All das vergrößerte die Meinungsverschiedenheiten, und direkt nach Charlottesville war die Rechte mehr gespalten als je zuvor.