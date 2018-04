Scherfling: Wer bei der Geldanlage einen langfristigen Zeithorizont von mindestens zehn Jahren hat, kann die weitere Entwicklung in Ruhe abwarten. Sollte sich der Kurseinbruch als temporär erweisen, hat es sich als richtig erwiesen, nicht in kurzfristigen Aktionismus zu verfallen. Ist der Kurseinbruch hingegen der Beginn einer längeren Abwärtsbewegung, hat man so in der Regel ausreichend Zeit, die schlechte Börsenphase auszusitzen. Wer regelmäßig monatlich einen bestimmten Betrag spart, kann dann zwischenzeitlich sogar preiswert nachkaufen.