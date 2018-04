In europäischen Ländern generell sowie in Ländern wie den USA und Kanada ist es relativ üblich zu glauben, dass in einem Land nur eine Sprache gesprochen wird. Da ist beispielsweise der historische Zufall, dass sich die Amerikaner in weiten Teilen für Englisch entschieden haben und dass Kanada bis auf eine französische Region auch vielerorts englischsprachig ist. Es ist in der Welt aber nicht die Regel, dass in einem Land nur eine Sprache gesprochen wird.