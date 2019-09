Ich wollte die seltsame Liebe der DDR aufzeigen zu allem, was mit Computern zu tun hatte. Volker Strübing

Strübing: In Westdeutschland ernte ich beim Thema "Computer in der DDR" oft einen erstaunten Blick: Was, die gab’s dort? Das ist für nicht Wenige schon ein neuer Informationsschnipsel. Aber mich hat vor allem gereizt, nochmal einzutauchen auch in meine Geschichte als Computerfreak in den späten 80er-Jahren der DDR. Wie Computer langsam im Alltag aufkamen, welche Schwierigkeiten wir aber auch hatten, an Hardware zu kommen. Ich wollte aber auch die seltsame Liebe der DDR aufzeigen zu allem, was mit Computern zu tun hatte. Die Politik hat den Umgang mit Computern bei Jugendlichen ja gefördert und sogar die importierten West-Computer waren gern gesehen.