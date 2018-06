Maas: Ich bin vorsichtig mit Begrifflichkeiten wie "neuer Weltordnung". Die Player werden überall die gleichen bleiben, Regierungen werden wechseln. Ich glaube, es ist ganz wichtig, international dafür einzutreten, dass die multilaterale Weltordnung, die wir haben, mit den Vereinten Nationen, aber auch in Europa mit der Europäischen Union, erhalten bleibt. Und dass es Regeln gibt, die sich aus unseren Werten ergeben, an die sich auch gehalten wird. Dafür muss man in den multilateralen Organisationen eintreten. Das wird vor allem eine Aufgabe sein, die wir auch in Europa haben. Auf "America first" wollen wir antworten mit "Europe united". Das wird auch bedeuten, dass wir uns bei den Fragen, die es im Sicherheitsrat zu beantworten gibt, mit unseren europäischen Partnern sehr eng abstimmen. Ich glaube, es ist etwas, dass im Moment viele in Europa, aber auch darüber hinaus feststellen, dass vor allen Dingen die Europäer eine gewichtige Stimme haben müssen. Dafür müssen sie geschlossen auftreten. Dafür müssen sie mehr abstimmen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dazu muss es Kompromisse geben. Es können nicht immer nur die eigenen Interessen sein, die man versucht durchzusetzen. Bei der Kandidatur in den letzten Wochen habe ich mit so vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern gesprochen, die bei den Vereinten Nationen vertreten sind. Uns wird Vertrauen entgegengebracht als ein Land, das nicht nur die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt, sondern sich auch mit den Problemen der Afrikaner oder den kleinen Inselstaaten im Pazifik auseinandersetzt, dass Klimaschutz und Sicherheit zusammenhängen - all das sind Dinge, da gibt es Erwartungen an uns und die wollen wir auch erfüllen.