Ziehen Sie ihre Truppen aus unserem Land ab! Petro Poroschenko in Richtung Wladimir Putin

Poroschenko: Sie haben absolut recht, weil dies ein sicheres Szenario ist, um das Gesicht zu wahren. Putin hasste die Idee, das Poroschenko-Szenario zu unterstützen. Der Schlüssel zum Frieden ist nicht in den Händen von Herrn Selenskyj. Und er war auch nicht in den Händen von Herrn Poroschenko. Genauso wie er nicht in Berlin, Brüssel oder Washington ist. Bedauerlicherweise ist der Schlüssel zum Frieden in den Händen von Herrn Putin im Kreml. Daher müssen wir vereint sein, um Druck in Form von Sanktionen auszuüben, die Putin dazu veranlassen, Frieden zurück in die Ukraine zu bringen. Und dafür gibt es eine sehr einfache Lösung (an Putin gewandt): Ziehen Sie ihre Truppen aus unserem Land ab!