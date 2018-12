Ursula von der Leyen droht wegen ihres Umgangs mit externen Beratern ein Untersuchungsausschuss. Der Opposition reichen die Erklärungen der Verteidigungsministerin bisher nicht aus. Heute ist die letzte Chance für von der Leyen, in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses für Aufklärung zu sorgen. Sollte ihr das nicht gelingen, genügen neun Stimmen der Mitglieder, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.



Verteidigungspolitiker von FDP, Grünen und der Linken signalisieren vorab, dass ihre Geduld zu Ende geht. Besonders ärgert sie, dass die ehemalige Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder, eine Vertraute von der Leyens, der Einladung in die heutige Sondersitzung nicht folgen wird. Suder steht im Verdacht, im Verteidigungsministerium über ein Buddy-System direkt oder indirekt bevorzugt Berateraufträge an ihren früheren Arbeitgeber McKinsey vergeben zu haben.



Der Bundesrechnungshof hat wiederholt gerügt, dass das Ministerium auffällig viele externe Berater beschäftigt habe - zumeist ohne Ausschreibung, also ohne Wettbewerb herzustellen. Dafür sollen in den Jahren 2015 und 2016 bis zu 200 Millionen Euro geflossen sein. Von der Leyen hat Fehler in der Vergabepraxis eingeräumt, jedoch betont, ein Schaden für die Steuerzahler sei bisher nicht belegbar.