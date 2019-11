Alfred Dierlamm: Ja, das kann strafbar sein. In Betracht kommt der Straftatbestand der Untreue nach § 266 StGB. Die Rechtsprechung hat für Vermögensschädigungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften den Tatbestand der sogenannten Haushaltsuntreue herausgearbeitet. Die ist gegeben, wenn ein Verstoß gegen Vorschriften des Haushalts- oder Vergaberechts vorliegt und aus diesem Verstoß ein Vermögensnachteil resultiert. All dies muss vorsätzlich geschehen, also mit Wissen und Wollen des Täters.