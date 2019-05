Irgendwann sind die Kapazitäten der Ökosysteme, CO2 aufzunehmen, erschöpft.

Mitlacher: Dadurch, dass der Handel weltweit vernetzt ist, kaufen wir Produkte, die in Brasilien oder afrikanischen Ländern produziert werden. In Brasilien wird der Wald abgeholzt, um dort Soja anzubauen, womit hier Tiere gefüttert werden, um den Fleischkonsum zu decken. Das führt wiederum dazu, dass immer mehr CO2 in die Atmosphäre kommt. Das hat wieder Auswirkungen auf andere Ökosysteme. Die Meere haben inzwischen 25 Prozent des CO2 in der Luft aufgenommen. Etwa die gleiche Menge haben die Wälder in anderen Regionen aufgenommen bzw. die Pflanzen und Tiere in den Böden. Die restlichen 50 Prozent sind aber in der Atmosphäre. Irgendwann sind die Kapazitäten der Ökosysteme, CO2 aufzunehmen, erschöpft. Dann haben wir zum Beispiel das Problem der Übersäuerung der Meere. Das wird alles gleichzeitig passieren in verschiedenen Regionen. Ein Teufelskreis.