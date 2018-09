"Zweitens will ich die Strukturen der migrantischen Verbände unterstützen. Wir haben dort weniger Strukturen als in den westdeutschen Bundesländern. Umso notwendiger und wichtiger ist es, dass diese Verbände Gehör finden und auch einbezogen werden als Gesprächspartner von Kommunen und Ländern und gleichzeitig sichtbar werden in der Fläche." Dazu dienten auch Bürgerdialoge. Dort könne Austausch mit der Bevölkerung stattfinden. "Und wir können gleichzeitig diese Gruppen in ihrer Arbeit stärken."