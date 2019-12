Shooman: Wenn man Diskriminierung nicht verengt auf diskriminierendes Handeln gegenüber Einzelnen, sondern sich auch anschaut, welche strukturellen Formen der Benachteiligung für bestimmte Gruppen existieren, so lassen sich einige wichtige Bereiche identifizieren: Menschen mit Migrationshintergrund sind zum Beispiel überproportional von Armut betroffen. Sie sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen oder in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Sie sind unterversorgt im Bereich Gesundheit, zum Beispiel bei der Inanspruchnahme von Rehamaßnahmen. Sie haben es deutlich schwerer bei der Wohnungssuche und so weiter und so fort. Nun muss man allerdings sagen, dass nicht alle Menschen mit Migrationshintergrund gleichermaßen einem Diskriminierungsrisiko unterliegen. Das Problem ist aber, dass die Datenlage hierzu in Deutschland bislang unzureichend ist.