Guérot: Deutschland hat jahrelang Lohndumping betrieben. Wir haben Handelsüberschüsse, die mit den europäischen Verträgen nicht vereinbar sind. Wir haben Arbeitslosigkeit exportiert. Der Mindestlohn in einem Schlachthof in der Normandie beträgt 13 Euro pro Stunde, in einen Schlachthof in Hamburg liegt er bei rund neun Euro. Wir konkurrieren andere Länder ins Abseits und wundern uns dann, wenn sie nicht auf die Beine kommen und Wähler Populisten nachlaufen. Es geht nicht darum großzügig zu sein, sondern um das gemeinsame politische Überleben von Deutschland und Frankreich.