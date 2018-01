Mundt: Generell lässt sich das nicht ausmachen. Die Systeme unterscheiden sich. Beispielsweise sind in den USA Kartellvergehen, anders als bei uns in Deutschland, strafbar. Die durchschnittliche Gefängnisstrafe für die Beteiligung an einem Kartell beträgt in den USA 24 Monate Gefängnis. Verglichen damit ist Deutschland weniger streng. Dafür schauen wir vielleicht in anderen Bereichen genauer hin, wie aktuell in der Digitalwirtschaft.