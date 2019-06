heute.de: Was beunruhigt Sie am meisten?



Von Bohnstein: Der Markt bricht für die deutsche Wirtschaft weg. Das ist echt schade. Wir Deutsche haben im Iran einen exzellenten Ruf. Es gibt eine große Nachfrage nach deutschen Produkten. Deutsche Maschinenbauer, unsere Chemieindustrie und die erneuerbaren Energien hätten im Iran großes Potential.



heute.de: Was halten Sie vom alten Spruch "Wandel durch Handel"?



Von Bohnstein: Ich glaube fest daran. Im Moment sind aber den Wirtschaftsvertretern die Hände gebunden. Zurzeit kommt man nur weiter, wenn sich auf politischer Ebene etwas bewegt.