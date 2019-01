Die Kommission geht davon aus, dass insgesamt rund 20.000 Menschen direkt im Braunkohlebergbau beschäftigt sind. Dr. Christoph Weber

Weber: Das hängt sicherlich auch von der jeweiligen Region ab. Im rheinischen Revier haben wir große Ballungsräume wie Köln und Aachen in der Nähe. In solchen Großregionen gibt es sicherlich mehr Möglichkeiten für eine neue Arbeitsstelle als in der Lausitz. Die Kommission geht davon aus, dass insgesamt rund 20.000 Menschen direkt im Braunkohlebergbau beschäftigt sind. Zählt man die Familienangehörigen und auch diejenigen, die in der Zuliefererindustrie beschäftigt sind, zusammen, dann hängen da schon eine Menge Betroffene dran.