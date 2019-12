Martin Hug: Dass ein Medikament mal nicht lieferbar ist, passiert seit einigen Jahren immer häufiger. Dieses Jahr waren Stand jetzt 371 Arzneimittel in unserem Sortiment von einem Lieferengpass betroffen. Das entspricht rund zehn Prozent der etwa 4.000 verschiedenen Produkte, die wir aktuell im Angebot haben. Früher gab es das in dieser Dimension nicht, doch heute müssen wir immer öfter sagen: Es tut uns leid, das Medikament kriegen wir gerade nicht, wir arbeiten an einer Lösung. Das finde ich langsam bedrohlich und an der Grenze des akzeptablen Rahmens.