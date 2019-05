Der Albaner Martin Mato ist Germanist an der Universität von Tirana. Zudem führt er deutsche Reisegruppen durch sein Heimatland.

Quelle: privat

Martin Mato: Die Opposition besteht aus zwei Gruppen. Zum einen ist es die Demokratische Partei. Diese hat sich nach der Wende als antikommunistische Partei etabliert. Zum zweiten ist da die Sozialistische Bewegung für Integration (LSI), eine Abspaltung der regierenden sozialistischen Partei. Beide nutzen die Unzufriedenheit der Leute aus, um den sozialistischen Ministerpräsidenten zu stürzen, weil ein hochrangiges Parteimitglied der Demokratischen Partei festgenommen worden ist. Sie werfen den Sozialisten Korruption und Verbindungen zur Organisierten Kriminalität vor. Und sie sind in der Lage, auch junge, gewaltbereite Männer zu mobilisieren.



Für viele Demonstranten ist das aber nicht der Hauptgrund, denn es gibt in Albanien genug Gründe, auf die Straße zu gehen. Korrupt sind in ihren Augen alle Politiker. Sie haben eher das Problem, dass im Land alles teurer wird, auch die Lebensmittel. Das liegt an den Reformen für die EU-Beitrittsverhandlungen. Es wird für die Menschen immer härter, den Alltag zu finanzieren. Auch die Prüfungen und die Berufsausbildungen sind teurer geworden - viele Menschen können sich das einfach nicht leisten. In Albanien gibt es zwar viele Jobs, aber die sind schlecht bezahlt. Und es ist in Albanien so, dass viele Menschen Arbeiten übernehmen, für die sie gar nicht qualifiziert sind, etwa auf dem Bau.